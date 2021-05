Apenas 26 das 853 cidades de Minas ainda não registraram nenhuma morte por complicações da Covid-19. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (24) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Conforme o boletim epidemiológico, 827 (ou 97%) municípios mineiros já contabilizaram ao menos um vítima do coronavírus desde o início da pandemia, em março do ano passado. Ao todo, o Estado confirmou 39 mil óbitos em decorrência da enfermidade.

Belo Horizonte lidera em número de mortes, com 4.898. Logo atrás vem Uberlândia, no Triângulo, com 2.302; Juiz de Fora, na Zona da Mata, com 1.579. Depois, Contagem, na região metropolitana, soma 1.446, enquanto Governador Valadares, no Leste de Minas, tem 1.049.

Casos

De acordo com o levantamento da SES, 1,5 milhão de mineiros testaram positivo para a Covid. Desses, 1,3 milhão já se recuperaram, enquanto outros 84 mil pacientes seguem em acompanhamento médico, internados ou em isolamento.

Veja a lista de cidades sem vítimas da Covid:

Araçaí

Aricanduva

Bertópolis

Bonito de Minas

Campo Azul

Carmésia

Cedro do Abaeté

Diogo de Vasconcelos

Estrela do Indaiá

Fama

Ibitiúra de Minas

José Gonçalves de Minas

José Raydan

Miravânia

Patis

Pedra do Anta

Pedro Teixeira

Santa Bárbara do Tugúrio

Santana dos Montes

Santo Hipólito

São Sebastião do Maranhão

Serra Azul de Minas

Serra da Saudade

Serranos

Tapiraí

Veredinha

