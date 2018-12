Motoristas que estão se preparando para viajar devem ter paciência ao se deslocar pelas principais rodovias que cortam Minas Gerais neste sábado (22). A movimentação intensa de carros gera congestionamentos nas BRs 381 e 040 na saída para o feriado de Natal, conforme boletim divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pelas concessionários Via-040 e Autopista Fernão Dias.

De acordo com a PRF, a saída da capital mineira pela BR-040 é marcada, desde as primeiras horas do dia, por retenção que chegou aos 15/km às 9h30, no sentido Sete Lagoas, entre Contagem e Ribeirão das Neves.

Já na BR-381, segundo a PRF, o congestionamento ultrapassa os 30/km, no sentido Vitória (ES). A lentidão vai desde o trevo de ravena, em Sabará, até Nova União. Além da movimentação de veículos em saída para o feriado, obras de duplicação da rodovia ocorrem neste perímetro.

Problemas

Na edição impressa dessa sexta-feira (21), o Hoje em Dia noticiou que 55 trechos de estradas federais e estaduais que cortam o estado estão com irregularidades que devem atrasar a viagem dos motoristas. A reportagem ainda mostra que motoristas devem redobrar os cuidados, pois há previsão de chuva para a saída do feriado neste fim de semana, e o retorno, na próxima terça-feira (25).