Faltando um dia para o fim da campanha de vacinação contra sarampo em Minas Gerais, apenas 1% das doses destinadas a Belo Horizonte foram efetivamente aplicadas. Até esta quinta-feira (12), segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), cerca de 2.000 pessoas se imunizaram na cidade, que recebeu mais de 180 mil unidades do insumo.

A capital mineira registrou este mês o primero caso da doença em 2020. Trata-se de um jovem de 19 anos que não tinha histórico de vacinação. A doença era considerada erradicada do Brasil desde 2016, mas o vírus voltou a circular intensamente no ano passado, quando 132 pessoas foram diagnosticadas com sarampo em Minas, 52 delas em BH.

No Estado, a campanha de vacinação também teve desempenho pífio. Do público alvo - pessoas de 5 a 19 anos - mais de 2,1 milhões não estão com a imunização em dia. Para estar garantido, o Ministério da Saúde preconiza duas doses: 529 mil mineiros só tomou uma, outros 1,6 milhão sequer foram aos postos de saúde.

A idade é um entrave para completar a vacinação. A diretora de vigilância da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Jandira Lemos, diz que os pais e mães tendem a se preocupar apenas com filhos mais novos, enquanto os adolescentes não tem costume de se preocupar com a imunização.

"Os pais concentram maior nos primeiros anos de vida. Entre os jovens, na idade de 12 a 19 anos, a gente também precisa de 95% de cobertura vacinal e, geralmente os responsáveis não se preocupam em atualizar a caderneta deles", afirmou.

Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunização (Sbim), a infectologista Isabela Ballalai acredita que o esforço nas campanhas para este público precisa ser reforçado, com trabalhos direcionados, já que as campanhas parecem não surtir o efeito esperado.

"Ora, se esse público não está correspondendo aos chamados públicos, as autoridades de saúde tem que estudar alternativas de conscientização. Talvez campanhas em redes sociais, materiais direcionados em quem entende desse nicho. Porque não adianta só uma faixa se vacinar, o sarampo é altamente contagioso", disse.

Segundo a médica, a erradicação da doença no Brasil ocorreu exatamente porque, nas últimas décadas, o Sistema Único de Saúde (SUS) conseguiu fazer uma imunização universal, o que "bloqueou" a circulação do vírus. Imigrações, informações falsas e boatos na internet são apontados pela Sbim como motores para a baixa adesão.

Uma pessoa infectada com sarampo pode transmitir a doença para até outras 18 pessoas não vacinadas. A disseminação ocorre por via aérea ao tossir, espirrar, falar ou respirar. Não é necessário contato direto porque o vírus pode se disseminar pelo ar a metros de distância.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) reforça que, mesmo fora da campanha, postos da capital contém estoque das vacinas e que qualquer pessoa pode procurar as unidades para se vacinar durante todo o ano. O público que precisa se imunizar são pessoas de 0 a 49 anos.

Neste ano, outras duas campanhas de vacinação serão feitas, para fechar o público alvo da doença. A primeira, entre junho e agosto para pessoas de 20 a 29 anos de idade, e outra, também em agosto, para a população de 30 a 59 anos.

