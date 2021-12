Moradores de rua e a população carcerária de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, começam a receber a segunda dose de reforço do imunizante Janssen na segunda-feira (20). O anúncio foi feito pelo secretário municipal de Saúde, Augusto Viana, que participou do maior mutirão de vacinação contra a Covid que a prefeitura já realizou. Segundo Viana, na terça começa a apliccação da dose de reforço da Janssen para a população em geral.

Neste sábado (18), mais de 100 pontos volantes estão mobilizados. De acordo com a prefeitura da cidade, o mega mutirão de imunização contra a doença tem a meta de atingir 90% de imunização completa do público-alvo da campanha, com as duas doses aplicadas. Até o momento, segundo dados do vacinômetro, painel da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) que monitora a campanha, 86% da população com 12 anos ou mais recebeu duas doses ou dose única na cidade.

Em Betim, cerca de 20 mil pessoas ainda estavam com a segunda aplicação em atraso. Dessas, aproximadamente 8 mil são adolescentes de 12 a 17 anos. “Montamos uma estratégia para descentralizar os pontos de vacinação para que as pessoas pudessem se vacinar mais perto de casa. E enviamos mais de 110 mil correspondências para usuários do SUS, indicando os locais mais próximos de casa." - explica o secretário.

Os postos foram montados em estabelecimentos comerciais, como mercados e farmácias, além de sedes de associações, igrejas, templos, escolas e até mesmo em residências, em diversos bairros do município. Confira a lista com os endereços.

O mutirão vai até às 17h, mas quem não puder comparecer pode ir a uma das 37 unidades de saúde do município, das 8h às 17h, ou aproveitar o vacimóvel - uma van modificada pela prefeitura que está percorrendo diversas regiões da cidade oferecendo o imunizante contra a Covid.

Outra novidade é que qualquer pessoa que já tenha tomado a segunda dose até o dia 31 de agosto já pode tomar o reforço a partir deste sábado.

Para garantir a dose, é preciso apresentar um documento de identidade com foto, CPF, um comprovante de endereço, cartão de vacina e o Cartão SUS.

