O Ministério da Saúde colocou Minas Gerais na lista de Estados que estão oficialmente com surto de sarampo. Nesta sexta-feira (13), a pasta afirmou que, nos últimos 90 dias, 3.339 casos da doença foram confirmados em todo o país. Ao todo 16 unidades da federação integram a lista.

Em Minas, o número de casos confirmados saltou de 13 para 18 em apenas sete dias. As notificações de casos suspeitos também seguem em alta. São 288 notificações, conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

O Boletim Epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (13) pelo Ministério da Saúde aponta que, em todo o país, há 24.011 casos suspeitos da doença. A maioria dos casos confirmados (97, 5%) está em São Paulo (3.254), seguido do Rio de Janeiro (18), Pernambuco (13) e Minas Gerais (13). O balanço do governo federal não inclui os dados mais recentes do governo de Minas.

Os demais casos confirmados no país foram registrados nos Estados de Santa Catarina (12), Paraná (7), Rio Grande do Sul (7), Maranhão (3), Goiás (3), Distrito Federal (3), Mato Grosso do Sul (1), Espírito Santo (1), Piauí (1), Rio Grande do Norte (1), Bahia (1) e Sergipe (1). Por terem também grande número de casos suspeitos, todos integram a lista de surto.

Vacinação

Apesar do crescimento do número de casos, grande parte dos mineiros ignora a vacinação e segue desprotegida. O Ministério da Saúde, juntamente com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, realizará em outubro e novembro a Campanha Nacional de Vacinação contra a o Sarampo. A campanha é uma estratégia diferenciada para interromper a circulação do vírus do sarampo no país e será feita de forma seletiva, ocorrendo em duas etapas.

No período de 7 a 25 de outubro, o público-alvo são as crianças de seis meses a menores de 5 anos. O dia D – dia de mobilização nacional - acontecerá em 19 de outubro. Já na segunda etapa, de 18 a 30 de novembro, o foco é a população de 20 a 29 anos. O dia D ocorrerá em 30 de novembro.

