Carnaval é sinônimo de diversão, descanso e muita festa. Em Belo Horizonte, os blocos de rua têm conquistado o público, arrastando multidões e feito gente de todas as idades caírem na folia. Para garantir a energia e a disposição, contudo, são necessários alguns cuidados para manter a saúde e o bem-estar nos dias de festa.

Nesta época, algumas doenças possuem maior propensão de surgirem devido a alguns hábitos. A aglomeração de pessoas, o calor, consumo excessivo de álcool e a pouca preocupação com a higiene. Entre os problemas mais comuns estão a “doença do beijo”, intoxicações alimentares, leptospirose e as ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis).

A terapeuta e foliã Fernanda Amparo conta sobre os métodos utilizados por ela para curtir o Carnaval de forma segura e saudável. “Procuro sempre me hidratar bem antes e depois de beber. Bebo bastante água entre um drinque e outro e sempre levo comigo um lanche simples como barrinha de cereal ou chocolate", conta.



Fernanda afirma que é possível investir em uma reprodução confortável sem usar temas clichês ou estereótipos Fernanda afirma que é possível investir em uma reprodução confortável sem usar temas clichês ou estereótipos

Muitos problemas podem ser evitados se tomados alguns cuidados na hora da folia, principalmente com a manipulação e a ingestão de bebidas e alimentos.

“Dê sempre preferência às opções cozidas, assadas ou fritas, especialmente aquelas preparadas na hora, evitem o consumo de alimentos crus ou exóticos. Além de beber apenas água tratada (com lacre) e não usem gelo de procedência desconhecida”, orienta o coordenador de microbiologia, Hyllo Baeta.

​Mesmo se alimentando de maneira equilibrada e hidratando regularmente, Fernanda também se preocupa com bem-estar do corpo apostando em produtos de beleza, roupas leves e sapatos confortáveis. "Nunca me esqueço de usar filtro solar, procuro vestir roupas leves, além de usar sempre calçados fechados me proteger de eventuais cacos de vidro durante o percurso", conta a terapeuta.

Outro ponto que merece a atenção de quem vai festejar é o condicionamento físico. Aos que não têm a prática de atividade física na rotina, encarar a folia de forma excessiva pode ser sinônimo de lesão.



De acordo com Paulo Brito, educador físico, para aproveitar a festa sem interrupções o ideal é sempre fazer alongamentos antes, durante e depois da maratona de bloquinhos.



"Quanto melhor a flexibilidade articular e muscular, maior a probabilidade de diminuir uma incidência de lesão. Principalmente aos foliões que andam muito ou até mesmo correm atrás dos blocos, sem um alongamento antes o músculo pode ficar encurtado e com capacidade de movimentar-se desfavorável e pode agravar para estiramento muscular", assegura.