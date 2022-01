Após a abertura urgente de 77 vagas, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) voltou a convocar profissionais da saúde e da área administrativa para ocuparem uma das 10 vagas abertas no Complexo Hospitalar de Urgência e no Complexo de Especialidades.

Complexo Hospitalar de Urgência

Os hospitais João XXIII, Infantil João Paulo II e Maria Amélia Lins estão convocando de forma emergencial dois médicos generalistas com experiência em pediatria e seis para quem tem atuação em leitos clínicos de enfermaria. A carga horária semanal é de 24 horas e os vencimentos básicos chegam a R$ 3.960. As inscrições se encerram na pr´pxima segunda-feira (31). Confira o edital.

Complexo de Especialidades

Há uma vaga para técnico de nutrição e dietética, para atuação no Hospital Alberto Cavalcanti, e outra para técnico de informática, no Hospital Júlia Kubitschek. São 40 horas semanais e vencimentos básicos de R$ 1.700. As inscrições se encerram 11 de fevereiro. Outras informações no edital.

Para consultar as vagas em aberto na Fhemig, basta acessar o site da fundação e entrar na seção "Como Ingressar na Fhemig".

Vale dizer que as inscrições não devem ser feitas pelo celular, pois o sistema da Fhemig é incompatível. Também é recomendado usar os navegadores Internet Explorer ou Mozilla Firefox (versão 3.5).

(*) Com Agência Minas.

Leia também:

BH amplia leitos para pacientes com Covid e indicadores de internação estão há 17 dias no vermelho

Saiba a diferença entre as vacinas pediátricas contra Covid-19 da Pfizer e da CoronaVac