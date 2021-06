Minas começou a distribuir neste sábado (26) as doses de vacina contra a Covid-19 que compõem o 27º lote de imunizantes que chegou ao Estado nesta sexta-feira (25). O material saiu da Rede de Frios do bairro Gameleira, região Oeste de Belo Horizonte. A remessa possui 778.320 doses, sendo 346.800 da CoronaVac, 281.970 da Pfizer e 149.550 da Janssen. É a primeira vez que esta última vacina é enviada ao Estado.

As doses da CoronaVac serão aplicadas em pessoas com comorbidade, gestantes e puérperas com comorbidade e pessoas com deficiência permanente. A Pfizer será destinada aos grupos de trabalhadores da educação, gestantes e puérperas, pessoas com deficiência permanente e com algum acometimento na saúde. As vacinas Janssen, que são dose única, vão para trabalhadores do transporte coletivo e da limpeza urbana, Forças de Segurança e de Salvamento e 80% das pessoas em situação de rua.

Retirada e recebimento

Os municípios de Alfenas, Governador Valadares, Leopoldina, Montes Claros, Patos de Minas, Pedra Azul, Teófilo Otoni, Uberlândia e Unaí recebem as doses por aeronaves do Estado.

A retirada na Central Estadual de Rede de Frios foi feita pelas Secretarias Regionais de Saúde (SRS) ou Gerências Regionais de Saúde (GRS) das cidades Barbacena, Belo Horizonte, Coronel Fabriciano, Diamantina, Divinópolis, Itabira, Ponte Nova, São João del-Rei, Sete Lagoas e Varginha.

A retirada no aeródromo ou na Rede de Frio da Unidade Regional de Saúde (URS) polo será feita pelas cidades de Ituiutaba, Januária, Juiz de Fora, Manhuaçu, Passos, Pirapora, Pouso Alegre, Ubá e Uberaba.

Calendário de vacinação

Em seu perfil nas redes sociais, o governador mineiro, Romeu Zema (NOVO), disse que “esta é a maior operação de vacinação da história de Minas. Todos os mineiros vão receber a vacina de acordo com o calendário divulgado na semana passada. Todos nós temos pressa”. O calendário citado por Zema prevê que todos os mineiros acima de 18 anos receberão a primeira dose até outubro deste ano.

O cronograma estabelece que pessoas entre 55 e 59 serão vacinadas até o final de junho, 50 a 54 em julho, 35 a 49 em agosto, 35 a 34 em setembro e 18 a 24 em outubro. Entretanto, o cumprimento do plano depende da distribuição de doses, responsabilidade do governo federal.

