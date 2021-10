O Instituto Mário Penna e o Casa Delas Brest estão oferecendo atendimentos, exames e mamografias gratuitamente durante todo o mês de outubro, que é dedicado mundialmente à divulgação e conscientização sobre câncer de mama.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a enfermidade pode ser detectada em fases iniciais por meio de sinais como a presença de nódulos nos seios e pele da mama avermelhada. A neoplasia é uma das mais comuns em mulheres no Brasil.

Instituto Mário Penna

No Instituto Mário Penna, em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, foram disponibilizadas 2 mil mamografias para mulheres que tenham a partir de 50 anos e que não fizeram o exame ano passado.

Interessadas devem realizar o agendamento por telefone (31) 3349-1212, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 18h.

Mais informações podem ser obtidas neste site.

Casa Delas Brest



Na Casa Delas Brest Center, espaço de atendimentos direcionados ao câncer, a ação em outubro é uma parceria com a organização Asprecam, que atua com prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama.

Para ter direito ao atendimento, exames e mamografias, é necessário preencher o formulário e cumprir seguintes requisitos:

Apresentar um encaminhamento (pedido) para mamografia em seu nome e feito por um médico do Sistema Único de Saúde (SUS)

Conseguir se deslocar até o endereço do Casa Delas, que fica na Avenida José do Patrocínio Pontes, 1355, Mangabeiras

Ter disponibilidade para os horários oferecidos

Se inscrever dentro do mês de outubro

A matologista e coodernadora do Casa Dela, Kerstin Kapp, fala sobre a importância de realizar os exames regurlarmente e as idades mais acometidas pela infermidade. "A faixa etária mais acometida de câncer de mama é entre 50 e 60 anos. No entanto, cerca de 15% dos casos são diagnosticados em mulheres abaixo de 40 anos. A recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia é de mamografia anual em todas as mulheres a partir dos 40 anos, assim como a avaliação clínica anual com o mastologista." explica.

Ela ainda acrescenta que informações sobre a doença são fundamentais para que as mulheres possam tomar medidas preventivas necessárias. "A campanha Outubro Rosa acontece todos os anos a fim de conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. A divulgação da informação é a principal forma de alertar a sociedade quanto aos cuidados com a saúde e a diminuição dos riscos durante todo o ano", finalizou.

