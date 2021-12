Após o rastro de destruição provocado pelas fortes chuvas em Minas - 58 municípios estão em situação de emergência -, autoridades lançaram, nesta terça-feira (14), uma campanha para arrecadar donativos. Estão sendo recolhidos alimentos não perecíveis, água mineral, cobertores, colchões, roupa de cama, artigos de higiene pessoal e materiais de limpeza.

A maior parte dos atingidos pelas tempestades mora nas regiões dos vales do Jequitinhonha e Mucuri. As doações, porém, podem ser entregues em Belo Horizonte em qualquer batalhão do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, incluindo as bases comunitárias.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) também divulgou nas redes sociais que está arrecadando alimentos e produtos de higiene e limpeza para os desabrigados e desalojados no Estado. A população pode deixar os donativos no hall administrativo da ALMG (rua Rodrigues Caldas, nº 30, região Centro-Sul).

Mais informações sobre as campanhas podem ser obtidas pelo telefone (31) 2108-7800.

​



Leia também:

Minas decreta situação de emergência em mais 27 municípios por conta da chuva

Em dois meses, desabrigados pela chuva em Minas já superam o último período chuvoso