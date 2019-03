Em casos de conteúdos impróprios veiculados no YouTube, especialmente no canal Kids da plataforma, o usuário deve denunciar imediatamente as imagens. No entanto, o conteúdo denunciado não é removido automaticamente, e sim, analisado primeiro. A própria Google, detentora da plataforma YouTube Kids, recomenda que, mesmo nesta plataforma direcionada ao público infantil, os pais não deixem seus filhos menores de 13 anos consumirem o conteúdo sem supervisão.

De acordo com com as políticas de segurança do Youtube, as denúncias feitas são anônimas. Primeiro, é preciso se logar à conta na plataforma. Depois, basta clicar em "Mais" abaixo do player do vídeo que quer denunciar e, no menu suspenso, selecionar a opção "Denunciar".

Os próximos passos são eleger o motivo que define melhor a violação no vídeo e fornecer alguns detalhes adicionais que podem ajudar a equipe de análise a tomar uma decisão sobre retirar ou não o conteúdo do ar, como carimbo de data/hora ou descrições da violação.

É possível entender melhor a política de segurança da plataforma e como denunciar, clicando aqui e, especificamente no caso do YouTube Kids, aqui.

Caso as denúncias na plataforma não sejam eficientes, outro caminho é denunciar conteúdos impróprios e até mesmo indícios de crimes cibernéticos no Safer Net, entidade parceira do Ministério Público Federal para este fim. A página pode ser acessada clicando aqui.

