O Centro de Saúde Floramar, na região Norte de Belo Horizonte, é o próximo a entrar para o grupo de unidades que vão funcionar com horário estendido na capital. Neste domingo (2), seguindo uma determinação da Secretaria Municipal de Saúde em função do aumento dos casos de doenças respiratórias, o posto de saúde abrirá das 7h às 19h.

Com isso, três postos de sáude estarão disponíveis para receber a população. Além da unidade no Floramar, os Centros de Sáude Santa Terezinha, na região da Pampulha, e Jardim Europa, em Venda Nova, que já iniciaram atendimento em horário especial neste sábado (1º), também estarão abertos até às 19h no domingo.

Já durante a semana, o horário de atendimento à comunidade irá até 22h.

A ideia da PBH é que, progressivamente, cada região da capital tenha um posto aberto todos os dias com atendimento ampliado.

Casos de gripe

Essa foi a maneira encontrada pela secretaria para melhorar o fluxo de atendimento após o aumento nos casos de doenças respiratórias e a iminente chegada do surto de Influenza A H3N2, que vêm lotando as Unidades de Pronto Atendimento (UPA).

A orientação é que as pessoas com sintomas respiratórios leves e moderados, como tosse, coriza, febre, dor no corpo e mal-estar geral, devam procurar os postos de saúde, que também estarão aptos a fazer o teste de detecção de Covid.

Na segunda (3), mais cinco postos passarão a adotar esse novo modelo de horário, de acordo com a Prefeitura. São eles: Francisco Gomes Barbosa (Barreiro), Nossa Senhora Aparecida (Centro Sul), Vera Cruz (Leste), Cachoeirinha (Nordeste) e Califórnia (Nororeste). Na terça, será vez do Vila Imperial (Oeste).

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), em 23 de dezembro, mostram que 147 casos do H3N2 foram diagnosticados por meio de amostras coletadas pela Fundação Ezequiel Dias (Funed). Os vírus da influenza são altamente contagiosos e podem acometer adultos e crianças.

Leia Mais:

Posto de saúde na região Norte abrirá neste domingo devido ao aumento de casos respiratórios

Cemig pede atenção às instalações de antenas de TV durante período chuvoso