Os nomes dos ganhadores das bolsas de até 100% na graduação em Gastronomia da Faculdade Promove, em Belo Horizonte, pelo reality universitário Mentes do Futuro, será conhecido na próxima quarta-feira (24). A Faculdade Kennedy também participa da iniciativa.

Nesta sexta (19), a seleção chega à reta final, com a apresentação das receitas idealizadas pelos candidatos e a análise dos jurados, momento em que serão distribuídos 60 pontos. Nessa etapa, são avaliados critérios técnicos de apresentação, autenticidade, criatividade, sabor, aroma, higiene e manipulação de alimentos.

Em seguida, já neste sábado (20), os participantes entram em votação popular, no site oficial do reality, fase que vale 40 pontos. Conforme o coordenador do curso de Gastronomia da Faculdade Promove, Jackson Cabral, os candidatos deverão convidar familiares e amigos para votarem nos pratos deles. Quanto mais votos, melhor.

"É a hora de mobilizar as redes sociais, mostrar o trabalho e pedir votos", contou Cabral, que explicou que a votação ficará aberta até segunda-feira (22). Na terça, ocorre a apuração, que soma os votos da internet com as notas recebidas pelo júri técnico.

Assim, na quarta-feira serão divulgados os nomes daqueles que tiveram as maiores pontuações finais e, portanto, terão acesso às bolsas integrais. Todos os participantes, porém, ganharão bolsas, que partem de 60% de desconto.

"A intenção é que a gente possa oferecer a bolsa a todos os inscritos, que tiveram vontade, o dom e acreditaram naquilo que gostam de fazer e se inscreveram no reality. São pessoas ainda que não têm a técnica, mas que já sabem a importância de ter um curso superior em Gastronomia", explicou Cabral.

Júri aprovou candidatos

A avaliação dos pratos desenvolvidos pelos candidatos é feita durante toda esta sexta-feira pelo corpo técnico especializado, que é formado pelo ex-participante do programa de TV Bake off Brasil, do SBT, e professor de confeitaria Alexandre Palione; da especialista em culinária contemporânea, mediterrânea e asiática, a professora Cidinha Lamounier; e do empresário Wallace Amaral, da WA Dolmas, fábrica de uniformes especializada em gastronomia.

"Tá sendo muito legal a participação das pessoas, pois elas estão colocando o mais importante no prato, que é o amor. Algumas têm conhecimento e outras são donas-de-casa e vieram em busca de realizar um sonho", afirmou Wallace.

