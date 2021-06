O cronograma da vacinação contra a Covid-19 em Minas foi divulgado nessa terça-feira (15) pelo governo do Estado. A previsão é imunizar toda a população com mais de 18 anos até outubro.

Confira o calendário:

59 a 55 anos: junho

54 a 50 anos: julho

49 a 35 anos: agosto

34 a 25 anos: setembro

24 a 18 anos: outubro

No entanto, para que o calendário seja cumprido, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) depende da entrega de novos lotes pelo Ministério da Saúde. Saiba mais no vídeo do repórter do Hoje em Dia, Luiz Augusto Barros.

