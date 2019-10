Capaz de facilitar o acesso ao cada vez mais acirrado mercado de trabalho, a pós-graduação no currículo também traz ganho financeiro. O salário do profissional pode até dobrar com a formação, mostra pesquisa divulgada pela Education at a Glance 2018, da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Luciana faz pós-graduação em Ortodontia na Funorte; jovem trabalha em um centro médico e odontológico

Atualização dos conhecimentos e especialização em determinadas áreas justificam o rendimento maior. “As empresas procuram por colaboradores mais focados e que sejam autoridade no cargo que ocupam”, crava o diretor da Associação Brasileira das Instituições de Pós-Graduação (Abipg), Marcelo Saraceni. Ele ainda destaca que o curso possibilita a transição de funções ao empregador.

Há quase dois anos atuando em um centro médico e odontológico, a dentista Luciana Pedersoli, de 25 anos, faz Ortodontia nas Faculdades Funorte, no bairro Prado, região Oeste de Belo Horizonte. “Só consigo oferecer um atendimento personalizado com a qualificação. É uma exigência”.

Ela conta que nas práticas laboratoriais aprende técnicas e tem contato com equipamentos modernos, que melhoram a experiência do paciente durante o tratamento. “O ganho salarial é uma consequência natural”.

No Brasil, 2,5 milhões de pessoas estão matriculadas em cursos de pós-graduação

Outro exemplo é Antônio Benvindo, de 37 anos. Formado nas Faculdades Promove, <CW4>ele já fez uma pós-graduação na UFMG e, atualmente, cursa mais uma em outro instituto federal. Dono de uma agência de publicidade, transformou a experiência na área, com a ajuda das especializações, em empreendedorismo.

Hoje, trabalha com marketing digital, assessoria de imprensa e produção de vídeos e fotos. “Há dois anos faço o que gosto, tenho meus horários e meu faturamento aumentou”.

Leia Mais:

Promove lança 68 cursos de pós-graduação para incrementar formação de alunos