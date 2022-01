O vocalista do Skank, Samuel Rosa, testou positivo para Covid-19 e a banda precisou cancelar três shows que seriam realizados no Sul do país nos próximos dias. O cantor está sem sintomas e passa bem.

Em uma publicação nas redes sociais, o grupo anunciou que o cantor está com o esquema vacinal completo. Segundo a publicação, o Skank se apresentaria nesta sexta (14) em Florianópolis, no sábado (15) em Camboriú e domingo (16) em Joinville, com a “Turnê da Despedida”.

A postagem confirmou ainda que os shows foram adiados para 13, 14 e 15 de maio, mas que não haverá mudança do local das apresentações.

O grupo também agradece a compreensão dos fãs e pede que o público continue “se cuidando, cuidando dos outros e tomando vacina”.

A última apresentação do Skank em Belo Horizonte foi feita em 20 de dezembro do ano passado.

COMUNICADO



Informamos que os shows que aconteceriam nos dias 14, 15 e 16/01/2022, em Santa Catarina, foram adiados para os dias 13, 14 e 15/05/2022. Os locais serão mantidos os mesmos e em breve traremos mais informações. Muito obrigado pela compreensão e continuem se cuidando. pic.twitter.com/cCwelO016h — Skank (@Skank) January 11, 2022

