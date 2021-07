A aplicação da segunda dose da AstraZeneca para pessoas a partir de 63 anos e profissionais de saúde da rede privada, maiores de 40 anos, começa em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (22).

De acordo com a prefeitura do município, a segunda dose da vacina está disponível para a população a partir de 63 anos que tomou a primeira dose no dia 21 de abril no drive-thru montado no Ginásio Poliesportivo. No caso dos profissionais da saúde, a segunda dose é para aqueles que tomaram nesse mesmo local, porém em 24 de abril.

Os moradores devem ir ao posto de saúde de referência para completar o esquema vacinal. As imunizações acontecem de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

É necessário apresentar documento de identificação com foto original e cópia, CPF, cartão de vacina que registra a primeira dose e comprovante de endereço.

Para conferir quais são os endereços das Unidades Básicas de Saúde (UBS) clique aqui.

Leia mais:

'Busão da Vacina' vai reforçar imunização contra a Covid em Ribeirão das Neves

PBH cede lote à UFMG para criação de centro de pesquisas para estudos de vacinas

Betim, na Grande BH, vacina pessoas de 40 anos contra Covid na próxima sexta-feira