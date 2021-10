O Secretário de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, afirmou nesta sexta-feira (29) que "todo mineiro quer ser carioca". A fala aconteceu na noite desta sexta-feira (29), durante a cerimônia de assinatura do acordo para o lançamento da rota turística Via Liberdade, que envolve também os estados Rio de Janeiro e Goiás, além do Distrito Federal.

Antes do show do cantor Diogo Nogueira, Oliveira se dirigiu ao Secretário de Turismo fluminense, Gustavo Tutuca. "Tutuca, querido. Tutuca é quem tá pagando a conta hoje.[risos]. Vem com uma alegria muito grande trazer Diogo Nogueira, promover o Rio de Janeiro, onde nós também começamos a Via Liberdade. Todos os mineiros, eu particularmente, falo por mim, nós temos e queremos ser cariocas ou um pouco cariocas. E somos um pouco cariocas”, afirmou.

O Secretário mineiro continuou com os elogios, ressaltando a importância do Rio de Janeiro na constituição de Minas Gerais, e o desenvolvimento "surpreendente" nos patrimônios. Entretanto, as declarações de Leônidas Oliveira não foram bem recebidas e geraram comentários críticos na internet.

A reportagem do Hoje em Dia entrou em contato com Oliveira na noite desta sexta-feira. Ele afirmou que a fala foi "uma brincadeira". "Não foi declaração, e críticas são livres e normais", concluiu.

Leia mais:

Tanqueiros de MG não irão aderir à paralisação nacional dos caminhoneiros na próxima segunda-feira

Acidente no Anel Rodoviário complica trânsito nesta sexta na altura do bairro Betânia, em BH