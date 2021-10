O secretário de Justiça e Segurança Pública estadual, Rogério Greco, parabenizou as polícias Militar (PMMG) e Rodoviária Federal (PRF) pela operação policial que terminou com a morte de pelo menos 25 integrantes de uma quadrilha que praticava assaltos a banco, neste domingo (31), em Varginha, no Sul de Minas. Segundo Greco, que comanda as duas pastas desde fevereiro, foi um trabalho de excelência.

O posicionamento foi publicado na conta da secretaria, no Instagram. "Este trabalho conjunto das forças de segurança faz de Minas Gerais um estado cada vez mais fortalecido, onde a criminalidade não avançará e onde os criminosos não terão espaço".

Confira publicação na íntegra:

Segundo a PM e a PRF, a quadrilha se preparava para cometer um grande roubo em agência bancária, em Varginha. O grupo estaria dividido em duas equipes, em dois sítios.

Na operação, foi apreendido um grande arsenal, com pelo menos 10 fuzis, uma arma capaz de disparar projéteis de metralhadora Ponto 50, escopetas, granadas e muita munição. Combustível, pelo menos 10 veículos e até uma carreta seriam utilizados na ação, segundo os policiais.

