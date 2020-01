O secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas, virá a Contagem, na Grande BH, nesta segunda-feira (20) para ajudar na resolução dos muitos problemas causados pelo temporal que caiu sobre a Região Metropolitana de Belo Horizonte nesse domingo (19). O secretário irá auxiliar num planejamento de ações junto com representantes do Ministério de Desenvolvimento Regional e a administração municipal. A informação foi divulgada pela prefeito de Contagem Alex de Freitas.

O coronel Lucas foi subsecretário de Defesa Civil de Belo Horizonte até 2018 e atuou como secretário-executivo da Defesa Civil de Minas Gerais entre 2004 e 2010. Ele possui especialização em Segurança Pública pela Fundação João Pinheiro e fez curso de prevenção de desastres na Alemanha.

Em apenas 40 minutos, foi registrada uma chuva de 105 mm em alguns bairros de Contagem, como Cidade Industrial, Barraginha e Amazonas, provocando enchentes e estragos. Mais de 200 pessoas ficaram desalojadas e a Defesa Civil do município trabalha para dar suporte às famílias, segundo o prefeito. "Foi uma chuva muito atípica, com um volume nunca visto na história da cidade", disse.

Freitas afirmou ainda que está em um avançado diálogo com o Governo de Minas para retomar a obra na bacia do córrego Ferrugem, fundamental para mitigar as inundações na avenida Teresa Cristina, na divisa com Belo Horizonte.

A intenção da administração municipal é assumir o investimento de R$ 28 milhões necessários para a retomada da obra, além da execução dos trabalhos. O restante poderá ser financiado pelo Ministério de Desenvolvimento Regional, antigo Ministério das Cidades, por intermédio da Caixa Econômica Federal. "Desde o ano passado, a gente insiste em pagar a conta", afirmou o prefeito.

Doações

Quem quiser fazer doações de roupas e alimentos para as pessoas afetadas pela chuva deste domingo pode procurar por um dos 10 pontos de coleta montados pela Prefeitura de Contagem. O funcionamento é das 8h às 17h. Estão sendo recebidos cestas básicas, colchonetes, água mineral, roupas, produtos de limpeza e cobertores.

Confira os locais de entrega:

- Escola Municipal Pedro de Alcântara Júnior: rua Padre Antônio Vieira, 463, Jardim Industrial

- Escola Municipal Virgílio de Melo Franco: rua Luminosa, 75, Vila São Paulo

- Regional Vargem das Flores: rua VL 7, 249, Nova Contagem

- Regional Eldorado: avenida José Faria da Rocha, 1.016, 3º andar, Eldorado

- Regional Industrial: rua Marquês do Paraná, 95, Industrial

- Regional Riacho: rua Solimões, 204, Novo Riacho

- Regional Nacional: rua Santa Maria, 1.076, Nacional

- Regional Petrolândia: rua Refinaria Duque de Caxias, 663, Petrolândia

- Regional Ressaca: rua Rodrigues da Cunha, 430, São Joaquim

- Regional Sede: rua Manoel de Matos, 126, Central Park

Também é possível entregar os materiais na sede do projeto Contagem Voluntária (rua Rio Congo, 239, Novo Riacho). A arrecadação será feita nesta segunda e terça-feira (21). Mais informações pelo telefone 97127-9431.

