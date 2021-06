Em referência ao Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado neste sábado (12), a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) lançou, nesta sexta-feira (11), um minicurso gratuito sobre trabalho infantil e proteção ao adolescente trabalhador. As inscrições devem ser feitas no site até sexta-feira (25), utilizando o código Sedese606.

A capacitação será a distância, via plataforma Moodle. O curso, que terá duração de 20 horas/aula, abordará temas como o Trabalho Infantil e Aperfeiçoamento da Gestão do Programa de Erradicação. Haverá, ainda, uma avaliação.

Ao todo, são disponibilizadas 1,5 mil vagas. A inscrição exige uso de e-mail pessoal. A qualificação emite certificado de participação.

A Sedese lançará, ainda, a cartilha “Entender para combater: Trabalho Infantil”, que aborda os mitos e verdades do trabalho infantil. Além disso, também um quiz para testar os conhecimentos a respeito do tema. Ambos estarão disponíveis também no Portal SER-DH.

Publicações

Outras duas publicações sobre o tema também estão disponíveis no Portal SER DH. O texto “Trabalho Infantil: o desafio para a sua prevenção e a sua eliminação todos os dias”, de Cássia Vieira de Melo, psicóloga e especialista em Trabalho com Famílias e Comunidades, além de entrevista sobre “O Trabalho Infantil Doméstico (TID)”, com a professora da Universidade da Amazônia (Unama), Danila Gentil Cal Lage.

*Com informações de Agência Minas

