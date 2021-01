Mais uma vez, muitos candidatos que prestariam o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não compareceram aos locais de provas. Estudantes que fizeram a segunda etapa do teste neste domingo (24), em uma faculdade da região Noroeste de Belo Horizonte, relataram número alto de abstenções.

No último domingo (17), primeiro dia de aplicação do certame, mais de 2,8 milhões de inscritos faltaram, quebrando o recorde de desistências, que foi de 51,5%, conforme o Ministério da Educação (MEC).

Segundo o estudante Guilherme Daniel Valle Carvalho, de 17 anos, que pretende cursar Odontologia, mais alunos deixaram de comparecer neste segundo dia de provas. "Percebi que algumas pessoas que tinham vindo na semana passada faltaram", contou.

O mesmo ocorreu na sala de Gabriele Navais, de 23. "Essa semana tinha mais gente, porém muitos faltaram mesmo assim, cerca de 20 pessoas", disse.

De acordo com Pedro Costa, de 19 anos, cerca de 40% dos candidatos que fariam a prova na sala dele não foram. "Acho que se todos tivessem vindo, os protocolos sanitários não poderiam ser cumpridos direito", afirmou.

A prova

Neste domingo, os alunos terão cinco horas para resolver questões de Matemática e de Ciências da Natureza. Os candidatos que terminaram o teste puderam sair às 15h30.

Encerrada a aplicação do exame impresso, o gabarito das provas objetivas deverá ser divulgado até 27 de março, enquanto as notas finais no dia 29.

Ao todo, cerca de 5,8 milhões de alunos estão inscritos. O Enem 2020 teve uma versão impressa e contará com uma digital, realizada de forma piloto para 96 mil candidatos, em 31 de janeiro e 7 de fevereiro.

Medidas de proteção

Em meio à pandemia da Covid-19, medidas de proteção para evitar a disseminação do vírus foram aplicadas durantes os testes.

Para Lívia Amanda Fabiano, de 19 anos, houve uma pequena mudança entre o primeiro e o segundo dia do exame com relação à execução dos protocolos. "Semana passada, os aplicadores não pediram para sentar separado, porém nós mesmos pulamos as cadeiras. Nessa semana estavam bem concentrados no meio da sala", contou.

Testou positivo para Covid e perdeu a prova?

Quem foi diagnosticado com a Covid-19 ou apresentou sintomas de outras doenças infectocontagiosas e perdeu o exame precisará entrar em contato com o Inep, pela Página do Participante, ou pelo telefone 0800-616161. O participante terá direito a fazer a prova de reaplicação, em 23 e 24 de fevereiro.

