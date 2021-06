Seis toneladas de drogas foram apreendidas no território mineiro em menos de 30 dias. Só em junho, 2,5 mil pessoas foram presas, além de menores apreendidos. Os números são da operação de combate ao tráfico Narco Brasil. Um balanço foi divulgado nesta sexta-feira (25) pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.

Segundo a força-tarefa, a retida de circulação dos entorpecentes pode ter rendido prejuízo de R$ 20 milhões aos criminosos. Aproximadamente 300 mandados de prisão e mais de 170 mil ações de fiscalização foram realizadas em Minas.

Os presídios também foram alvo de varreduras. Foram recolhidos 9,6 kg de maconha, 400 gramas de cocaína, 350 gramas de crack, 200 gramas de haxixe, mais de 450 selos de LSD e quase 260 selos de maconha sintética - K4.

Confins

Nesta sexta-feira (25/6), a fiscalização é feita no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, com o apoio da concessionária BH Airport. A Polícia Federal reforça a procura por drogas no interior do terminal e na área de bagagens despachadas. Ações nas rodovias mineiras também são executadas.

