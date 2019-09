A Polícia Civil de Minas Gerais informou, na noite deste domingo (29), que não foi possível identificar o corpo encontrado pela manhã, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, pelas impressões digitais. O próximo passo é verificar se a identificação será possível pela arcada dentária. Também se usará a técnica de antropologia forense, que consiste na comparação de radiografias e outras características individuais como tatuagens e deformidades.

O corpo está incompleto e é do sexo masculino, de acordo com a polícia. Os trabalhos no Instituto Médico Legal (IML), na capital, poderão seguir pela madrugada de segunda-feira (30), de acordo com a corporação. O material de DNA do corpo foi colhido.

Oito meses e quatro dias após o rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, o Corpo de Bombeiros informou, na manhã deste domingo, que localizou um corpo inteiro ná área do Remanso 4. A última localização de vítima havia ocorrido em 31 de agosto. A perícia da Polícia Civil esteve presente para verificar o local em que o corpo foi localizado.

Enquanto não houver identificação da vítima, o número oficial de mortos na tragédia permanece em 249 – e 21 desaparecidos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, “a localização foi mais uma vez possível graças ao trabalho de inteligência que está sendo realizado pelas equipes do CBMMG desde o início do atendimento da ocorrência, com um efetivo que envolve mais de 150 militares por dia”.

