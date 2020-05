Um jovem de 24 anos, que não utilizava máscara ou proteção de rosto, foi preso por apedrejar um ônibus da linha 4110 (Dom Cabral/ Belvedere), no Centro de Belo Horizonte, após ter a entrada dele impedida no coletivo, na noite desse sábado (16).

De acordo com a Polícia Militar, o rapaz aguardava em um ponto de embarque e desembarque, na altura do número 1.264 da rua Curitiba, por volta das 21h, quando tentou ingressar no 4110. Nesse momento, ele foi advertido pelo motorista sobre a obrigatoriedade de uso do item.

O condutor do veículo informou aos militares que mostrou ao jovem o cartaz sobre a necessidade da máscara e iniciou partida, quando foi surpreendido com o barulho do arremesso de uma pedra, que atingiu e quebrou o vidro de uma das janelas, próxima à porta traseira do ônibus.

A polícia foi chamada e o rapaz foi localizado próximo ao ponto. Ele foi abordado e assumiu a autoria do ato, sendo encaminhado à Central de Flagrantes (Ceflan) 2, no bairro Floresta, na mesma região.

Uso de máscara

Em BH, o uso de máscara é obrigatório em espaço e transporte público, além do comércio, desde o dia 22 de abril.