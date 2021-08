A semana deve começar com pancadas de chuva e temperaturas amenas em Belo Horizonte. A previsão é de ocorrências isoladas já nesta segunda-feira (30), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os termômetros podem variar entre 13ºC e 27ºC na capital.

No decorrer da semana, a tendência deve ser mantida. Pelo menos até quinta (2), a temperatura máxima prevista é de 25ºC, e o céu deve ficar encoberto durante grande parte do dia. Com a chegada da chuva, aumenta também a umidade relativa do ar, mas os momentos de estiagem podem manter o indicador em níveis preocupantes, abaixo dos 40%.

Inverno com pouca chuva

Moradores da capital foram surpreendidos com a chuva durante a madrugada no último dia 17. Oito das nove regionais de BH tiveram registros, e as regiões Oeste e Pampulha superaram 80% da previsão de chuva para agosto. De acordo com a Defesa Civil, a cidade não registrava precipitações desde 10 de junho. Essa foi a única ocorrência em BH desde o começo do inverno.

