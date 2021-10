A semana começou com chuva em Belo Horizonte, e essa deve ser a tendência ao longo dos próximos dias na capital. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica possibilidade de precipitações fortes pelo menos até quarta-feira (20) em toda a cidade.

De acordo com a Defesa Civil municipal, até o último domingo (17), seis regionais já superaram a média de chuva para todo o mês de outubro. São elas: Barreiro, com 129,4 milímetros (mm) (123,6% do esperado); Centro-Sul, com 106,4 mm (101,6% do esperado); Noroeste, com 141,4 mm (135,1% do esperado); Oeste, com 121,4 mm (116% do esperado); Pampulha, com 137,2 mm (131% do esperado) e Venda Nova, com 125,4 mm (119,8% do esperado).

Nesta segunda-feira (18), todas as regiões de BH registraram tempestades ao longo do dia. A partir desta terça (19), os moradores devem encarar também a redução nos termômetros. A temperatura deve variar entre 16ºC e 24ºC, com pancadas de chuva, trovoadas e rajadas de vento.

Para quarta-feira (20), a tendência é a mesma, com o diferencial de que a temperatura pode variar entre 15ºC e 22ºC. A partir de quinta-feira (21), é menor a chance de pancadas de chuva forte, segundo o Inmet.

Os dias devem ser nublados, com ocorrências isoladas da precipitação. Os termômetros, por sua vez, continuarão caindo, com a temperatura variando entre 13ºC e 24ºC.

