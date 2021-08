Os próximos dias serão bem quentes em Minas Gerais. Pela atuação das ondas de calor, a previsão é que as temperaturas máximas fiquem acima da média e o ar continue bastante seco. Conforme a previsão do Climatempo, a temperatura pode passar dos 30ºC nos próximos dias.

De acordo com a instituição, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta terça-feira (24) a mínima é de 14°C e a máxima de 30°C. Na quarta (25) e quinta-feira (26), serão os dias mais quentes, com máxima de 31°C. Para a sexta (27) e sábado (28), a previsão da máxima é de 28°C.

No Norte de Minas, a previsão para os próximos dias é que a temperatura máxima varie entre 30°C e 32°C, e que a mínima fique em torno de 16°C. No Triângulo/Alto Paranaíba, a previsão é que as temperaturas atinjam a máxima de 34° na quarta (25) e 35°C na quinta (26).

No Sul/Sudeste do Estado, as temperaturas mínimas devem variar entre 7°C e 10°C, e as máximas entre 27°C e 31°C. Nesta região, há previsão de pancadas de chuva para a sexta-feira (27).

