Com o objetivo de promover o diálogo com a cadeia produtiva do Carnaval e desenvolver a festa no âmbito da cultura, turismo e sustentável, será realizado o I Seminário do Carnaval de Belo Horizonte. O evento acontecerá da próxima terça (27) a quinta-feira (29).

As atividades acontecem por conta de uma parceria entre a Belotur, a Secretaria Municipal de Cultura (SMC), a Fundação Municipal de Cultura (FMC) e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) de Minas Gerais.

O seminário será transmitido pelo Youtube e não é necessário se inscrever para participar.

“O Carnaval sempre nos trouxe o desafio de pensar novas formas de aprender e nos relacionar com públicos diversos [...] a ideia do seminário é discutir propostas inovadoras e criativas para que possamos, quando o cenário sanitário for favorável, organizar uma festa cada vez mais cidadã, inclusiva, sustentável e, claro, atrativa para moradores e turistas”, afirma Gilberto Castro, presidente da Belotur.

O superintendente do Sebrae Minas, Afonso Maria Rocha, explica que a festa momesca é uma ótima oportunidade para os pequenos negócios, e ter mais conhecimento em gestão é obrigatório para que os empresários tenham benefícios durante a folia. “É por isso que capacitações como esta vão ajudar os empreendedores a preparem seus negócios, seja por meio do controle de estoque, divulgação e venda de seus produtos e serviços e, principalmente, com a organização de suas finanças, não apenas para os próximos carnavais como também para o restante do ano”, conclui.

Entretanto, pelo cenário atual, ainda não é possível prever datas para o Carnaval de 2022. As condições da cidade serão avaliadas pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da capital antes que qualquer decisão seja tomada.

Confira abaixo a programação e os convidados ao seminário.

27 de julho (terça-feira) às 19 horas (acesso)

Mesa de Abertura Institucional

Mestre de Cerimônias: Sandrinha Flávia

Convidados:

Gilberto Castro - Presidente da Belotur

Fabíola Moulin - Secretária Municipal de Cultura

Juolison Mangabeira - Associação dos Blocos Caricatos de Belo Horizonte (ABCB)

Márcio Eustáquio - Liga das Escolas de Samba de Minas Gerais

Geo Cardoso - Liga Belorizontina

Ney Mourão - ABRA BH

Ana Cecília - BLOCADA

Antônio Augusto - Gerente do Sebrae Minas

28 de julho (quarta-feira) às 19 horas (acesso)

Mesa 1: O carnaval como direito à cidade - cidadania e pertencimento

Mediador: Gabriel Portela - Secretário Municipal Adjunto (SMC)

Convidados:

Guilherme Varella - pesquisador e gestor cultural, atuante na área de cultura e políticas culturais

Maíra Colares - Secretária da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC/PBH)

Rafael Barros - Representante do bloco de Rua Filhos de Tcha Tcha

Aline Vila Real - Diretora de Promoção das Artes da Fundação Municipal de Cultura

Mesa 2: História e tradição do Carnaval de Belo Horizonte

Mediador: Zu Moreira - Jornalista, compositor e pesquisador

Convidados:

Marcos Roza - Historiador, pesquisador, enredista, produtor e roteirista, do Rio de Janeiro

Verinha - Representante da Escola de Samba Unidos Guaranys, da Pedreira Prado Lopes

Dona Eliza - Matriarca do samba de BH

Guto Borges - Artista, professor, historiador e regente de alguns blocos de rua

29 de julho (quinta-feira) às 19 horas (acesso)

Mesa 3: As expressões artísticas e a identidade do Carnaval

Mediadora: Carol Braga - Jornalista de cultura

Convidados:

Léo Dias - Gerência dos Centros Culturais Municipais (FMC)

Nayara Santos - Representante do bloco Afro Angola Janga

Maria Elisa Abreu - Representante da Escola de Samba Canto da Alvorada, atual campeã do carnaval de passarela de Belo Horizonte.

Cinara Ribeiro - Cantora e compositora, representante da nova geração do samba na capital

Mesa 4: Economia e potencial turístico do Carnaval de Belo Horizonte

Mediador: Rodrigo Cavalcante - Pesquisador e economista

Convidados:

Marah Costa - Diretora de Eventos da Belotur

Guilherme Sanson - Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais (ABIH-MG)

Jasão Almeida - Representante do bloco Então Brilha

Felipe Bratfisch - Diretor de Marketing de Experiências e Patrocínios da Cervejaria Ambev

Leia mais:

BH pode ampliar horário de funcionamento de bares e restaurantes até as 23h, diz setor

Covid: 11 cidades da Grande BH estão à frente do calendário de vacinação estadual; veja a lista

Caixa anuncia abertura de 268 novas unidades até o fim do ano