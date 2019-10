Com o apoio da tecnologia, um sensor de calor e drones, a Polícia Militar conseguiu capturar, nessa segunda-feira (30), dois integrantes de uma quadrilha que aterrorizava o Norte de Minas há cerca de uma semana. Eles estavam escondidos em uma mata na zona rural de Padre Carvalho, desde o primeiro confronto com a Polícia Militar, no dia 25 de setembro, quando, após informações do serviço de inteligência, o bando foi flagrado momentos antes de abordar um carro forte que seguia de Salinas para Montes Claros.

Na ocasião, durante a troca de tiros, seis homens morreram, incluindo um candidato a vereador de Padre Carvalho. Os outros se esconderam em uma mata, que passou a ser monitorada pela Polícia Militar desde então. O sensor de calor indicava onde estavam os fugitivos e a PM começou a delimitar a área onde eles estavam e a fazer pressão até que eles resolveram se entregar. Os drones também ajudaram com a iluminação e filmagem. Confira o vídeo da ação:

Ataque

A quadrilha foi descoberta em Padre Carvalho pelo serviço de inteligência da PM de Minas, da Bahia e da Polícia Federal. No dia 25 de setembro, os bandidos foram abordados em uma casa, mas revidaram, momento em que ocorreu um intenso tiroteio. Seis homens foram baleados, entre eles um candidato a vereador. Eles foram socorridos para o pronto-socorro de Salinas, na mesma região, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

Na sexta-feira (27), outros dois morreram em novo confronto com a PM. Eles haviam sido deslocados para a cidade mineira para resgatar os bandidos que sobreviveram ao primeiro enfrentamento e estavam escondidos na mata. E no sábado (28), uma nova troca de tiros entre criminosos e policiais militares foi registrada na zona rural de Padre Carvalho e mais um suspeito foi morto. Ele é apontado pela Polícia Militar como o líder da quadrilha.

A Polícia Militar ainda apreendeu vasto armamento como um fuzil k47 - umas das armas mais letais e usada por terroristas -, uma pistola, fuzis, espingarda, três pistolas, coletes balísticos e grande quantidade de explosivos.

A quadrilha tem ramificações em Minas, na Bahia e em Goiás e é especialista em explosão de caixas eletrônicos, carros fortes e resgate de presos.

