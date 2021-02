Uma cobra foi encontrada no interior de uma farmácia localizada no bairro Santa Lúcia, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (5). O animal foi capturado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a serpente foi visualizada no chão do empreendimento, próximo às prateleiras, em momento em que o estabelecimento já estava aberto e funcionando. Ninguém ficou ferido e não há informações se havia clientes no momento da aparição.

Uma viatura da corporação foi ao local e realizou a captura da cobra, que não teve a espécie e o comprimento divulgados. Segundo os militares, o animal não é peçonhento, ou seja, não é venenoso.

A suspeita é que a cobra tenha saído de uma mata próxima à drogaria. Após a captura em segurança, o bicho foi solto na área verde de onde provavelmente saiu.

Leia mais:

Defesa Civil emite alerta para pancadas de chuva de até 60 mm em BH

Consumidor digital quer compra exclusiva e humanizada, diz especialista

Estado promete pelo menos 300 obras após acordo bilionário com a Vale por tragédia em Brumadinho