Servidores estaduais de Minas que não abriram conta no novo banco não vão deixar de receber o salário referente a dezembro de 2021. De acordo com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), o valor será depositado pelo banco Itaú em janeiro de 2022. Para isso, foi aberta uma conta salário para esses servidores.

O prazo para abertura havia sido encerrado em 19 e novembro de acordo com a escala estabelecida. Agora, será possível sacar o pagamento em qualquer agência do banco Itaú, independentemente da unidade em que a conta salário foi vinculada. Para isso, é necessário levar documento original de identificação e CPF.

Na ocasião, orienta a Seplag, o servidor deverá regularizar a situação junto ao banco, abrindo uma conta corrente ou fazendo a opção de como quer receber o salário.

Vale lembrar que, antes da data do pagamento, o servidor ainda pode procurar qualquer agência do banco Itaú para providenciar a abertura da conta - corrente ou salário. Basta comparecer a uma agência ou posto de atendimento do banco com um documento de identificação com foto (RG, CNH) e o número do CNPJ do órgão pagador em mãos (clique aqui para conferir)

Contudo, no ato da abertura, o servidor deve solicitar a vinculação desta nova conta à conta salário que já foi aberta pelo próprio banco.



Portabilidade



Caso tenha interesse, o servidor, de posse do CNPJ da fonte pagadora, também pode solicitar a portabilidade salarial para outra instituição bancária em que deseja receber os salários. A portabilidade tem um prazo de até dez dias úteis para ser concretizada a partir da data da solicitação do cliente junto ao banco.

Horário especial

As agências do Itaú de Minas seguem operando no mês de dezembro com horário estendido das 14h às 18h para atendimento preferencial aos servidores estaduais.



Em caso de dúvidas, o servidor pode consultar o site do banco ou o Portal do Servidor.



Outras dúvidas também podem ser enviadas para o RH Responde.

*Com Agência Minas

