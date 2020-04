Cerca de cem trabalhadores do Hospital Júlia Kubitschek, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, paralisaram as atividades nesta segunda-feira (27). A manifestação teve início às 8h e tem previsão de encerramento às 14h. O trânsito chegou a ser fechado por alguns minutos pela manhã.



De acordo com a diretora do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais (Sind-Saúde), 70% dos profissionais de saúde aderiram à paralisação.

Os servidores fazem uma série de reivindicações ao Estado, como extensão de gratificação emergencial (concedida a médicos no período da atual pandemia) e representatividade no Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde da Covid-19,



A escassez e a má qualidade dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) também preocupam os trabalhadores. Além disso, o movimento busca o afastamento dos servidores do grupo de risco sem que eles tenham perdas salariais.



O Júlia Kubitschek é, atualmente, retaguarda do Hospital Eduardo de Menezes, referência em infectologia e, desde 24 de março, prestando assistência exclusivamente a pacientes com Covid-19.



O Sind-Saúde informou que movimento foi feito de forma revezada entre os trabalhadores para evitar aglomerações e não atrapalhar o atendimento no hospital.

Resposta

O hospital é administrado pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), que informou que a gratificação de emergência aos médicos foi instituída para atrair profissionais nos processos de contratação em resposta à pandemia, uma vez que não havia interessados em ocupar os cargos. “Assim, houve a necessidade da equiparação do salário dessa categoria à existente no mercado, a fim de garantir a ampliação dos leitos de atendimento à Covid-19”.

Sobre o afastamento de trabalhadores do grupo de risco, a fundação explicou que as medidas seguiram decreto estadual e “estão em consonância com o Plano de Capacidade Plena Hospitalar e com Plano de Contingência Assistencial, ambos elaborados pela Diretoria Assistencial da Rede Fhemig”. “Na impossibilidade de teletrabalho, afastamento de servidores por meio de concessão de férias, férias-prêmio e utilização de folgas compensativas, revezamento, alteração de início e término de jornada de trabalho”.

Ainda sobre a representação dos trabalhadores no comitê de prevenção e contingenciamento, a Fhemig afirmou que o grupo atua com o apoio do Centro de Operações de Emergência em Saúde, que opera internamente na Secretaria de Estado de Saúde (SES) e reúne a central de notificações, o acompanhamento da Vigilância Sanitária e os membros do Centro Mineiro de Controle de Doenças (CMC) - “que inclui médicos e enfermeiros do Hospital Eduardo de Menezes e outros profissionais da Fhemig”.

A fundação ainda não confirmou se a paralisação atrapalhou o atendimento de pacientes no Hospital Júlia Kubitschek.