O Sistema Único de Saúde (SUS) já reconhece oficialmente 29 das chamadas terapias integrativas, que são procedimento alternativos à medicina tradicional. Uma das mais conhecidas é a acupuntura. Considerada uma terapia milenar, com origens na China, a busca pela prática cresceu entre 60 e 70 % nos consultórios médicos, principalmente durante a pandemia, segundo o médico Paulo Marcelo Mendes Lessa, que há 20 anos atua como acupunturista.

As principais queixas a serem tratadas pela técnica durante a pandemia são: ansiedade, depressão e fadiga crônica.

“A acupuntura consiste na aplicação de agulhas em pontos específicos do corpo humano de forma a tratar um conjunto de doenças físicas e psicológicas. Principalmente com a pandemia, a acupuntura vem ajudando os pacientes a partir de uma abordagem mais completa das enfermidades físicas e mentais, levando em consideração corpo, mente e espírito”, afirma.

O médico ainda explica que o objetivo é potencializar os mecanismos de autocura e de autorregulação do organismo. Estes mecanismos são estimulados pela ação das agulhas no sistema nervoso periférico ajustando efeitos analgésicos, anti-inflamatórios, ansiolíticos e regeneradores.

Segundo Paulo Marcelo, a acupuntura produz efeitos terapêuticos em inúmeras doenças como a artrite, enxaqueca, alergias, asmas, doenças degenerativas como o Parkinson ou Alzheimer, mesmo problemas como a depressão, ansiedade e vários outros problemas emocionais que são amenizados com esse tratamento oriental.

“A acupuntura pode ser associada a qualquer tipo de tratamento. Como tem uma ação geral de equilíbrio do organismo, mesmo nos casos em que não seja indicada para resolver o problema, como em caso de câncer, por exemplo, ela auxilia na melhora da imunidade, tem ação analgésica e anti-inflamatória e auxilia no equilíbrio emocional, pois o desequilíbrio mental é um sintoma de que a parte física não está bem”, esclarece o médico.

O especialista lista os principais benefícios da acupuntura e como ela pode ser empregada para tratar doenças e sintomas:

1. Controle da ansiedade, depressão e stress

A acupuntura consegue reequilibrar as substâncias relacionados ao bem-estar.

2. Tratamento para a insônia

Ao estimular os pontos específicos, é possível regular a produção e a liberação noturna de um hormônio chamado melatonina, responsável pelo sono. Além disso, os benefícios no tratamento do estresse e da ansiedade também exercem efeitos positivos para quem sofre com dificuldade crônica para dormir.

3. Regulação do metabolismo

A medicina chinesa nos diz que o acúmulo de peso é resultado de um desequilíbrio nos órgãos e glândulas, pelos níveis hormonais e pela liberação de glicose na corrente sanguínea. Um dos benefícios da acupuntura é o restabelecimento do equilíbrio por meio da estimulação de pontos relacionados ao baço e ao fígado, responsáveis pelo metabolismo. Também podem ser estimulados o pâncreas, que faz a liberação da glicose, e a tireoide, que controla o metabolismo.

4. Redução de problemas do sistema digestivo

A acupuntura também contribui para o alívio de problemas estomacais, como náuseas, vômitos, azia e má digestão. Outros pacientes que também se beneficiam desse benefício são aqueles que fazem quimioterapia, bastante utilizada no tratamento de diversos tipos de câncer

5. Alívio da dor nas costas e no joelho

Estima-se que até 85% da população passará por episódios de dores nas costas durante a vida, principalmente na região lombar Justamente por isso, esse é o motivo mais frequente que leva os pacientes a procurar a acupuntura.

A dor crônica pode ser resultado de vários fatores, desde sobrepeso e lesões na musculatura até estresse e perturbações do sono. Nesse caso, os estudos científicos demonstram alívio de 15% no nível da dor, reduzindo o desconforto e a dosagem dos medicamentos.

6. Alívio da enxaqueca e dor de cabeça crônica

As dores de cabeça crônica e as crises de enxaqueca podem ser incapacitantes, prejudicando a vida pessoal e profissional dos pacientes que sofrem com essas disfunções. Por apresentar efeitos analgésicos e anti-inflamatórios, a técnica é uma opção de tratamento para essas dores.

7. Melhora na qualidade de vida de pacientes com câncer

Além do alívio das náuseas e vômitos que surgem como efeito colateral da quimioterapia, a acupuntura proporciona uma melhora nos quadros de diarreia ou constipação, suor noturno que podem surgir depois desse tratamento.

