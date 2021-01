Uma ação da Polícia Federal prendeu sete foragidos da Justiça que realizavam a prova do primeiro dia de avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em Minas no último domingo (19).

Segundo a PF, uma prisão foi efetuada em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, duas na região de Governador Valadares, no Leste do Estado, e quatro na Região Metropolitana de Belo Horizonte,

Os presos respondiam por crimes como homicídio qualificado, roubo qualificado, furto qualificado, porte de arma de fogo e tráfico de drogas.

Cerca de 40 policiais federais e 20 policiais civis participaram da operação.