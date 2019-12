Após a denúncia de uma mãe, que publicou em suas redes sociais que o Papai Noel do Big Shopping, em Contagem, teria ficado excitado ao tirar foto com a filha dela, o mall decidiu rescindir o contrato para a prestação do serviço. A decisão foi comunicada, nesta quarta-feira (11), no Instagram do shopping.

A publicação da mãe no Facebook também foi feita nesta quarta. Além das fotos do homem com a criança no colo, a mãe postou um desabafo. "Ontem fui levar minha filha no Big shopping Ela quis tirar fotos com papai Noel, o papai Noel ficou exitado quando ela sentou em sua perna pra tirar a foto, eu queria tirar ela ele ficava a segurar a menina ,minha filha tem 10 anos,ele não queria soltar,ele ficava virando ela de uma perna pra outra, até que eu a puxei do colo dele. Eu sei q tenho culpa por deixar ela tirar a foto, mas tome cuidado com a filha de vcs" (sic), relatou. A reportagem tentou contato com mãe da menina, mas ainda não obteve retorno.

O Big Shopping informou que contratou uma empresa especializada, para que esta fornecesse um personagem 'Papai Noel' para o atual período natalino. "Tomando conhecimento da denúncia, o Big Shopping proibiu a continuidade dos serviços contratados do referido “Papai Noel”. Na oportunidade lamenta o episódio, e informa que as comemorações de Natal no Big Shopping prosseguem normalmente", diz a nota do mall.

À reportagem, a assessoria do shopping informou que é a primeira vez que o homem estava trabalhando para o Big, porque o profissional que estava acostumado a atuar nesse período teve problemas de saúde neste ano. Quanto à empresa terceirizada, o shopping não quis divulgar o nome, mas informou que ela também foi contratada pela primeira vez.

O Papai Noel afastado não foi localizado para comentar a denúncia.

Procurada, a Polícia Civil informou que não foi feito nenhum registro contra o profissional.