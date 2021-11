Diversos shoppings de Belo Horizonte irão estender o horário de funcionamento dos estabelecimentos para atender os consumidores que vão às compras, nesta sexta-feira (26), para aproveitar as promoções da Black Friday.

Em alguns deles, os descontos e valores promocionais nas lojas valem por toda a semana. A data, celebrada sempre na última sexta-feira de novembro, abre a temporada de compras para o Natal.

Confira o horário de funcionamento dos shoppings da capital:

Boulevard Shopping

Sexta-feira (26) e sábado (27): das 09h às 23h

Domingo (28): das 10h às 21h (horário facultativo para as lojas)

Shopping Cidade

Sexta-feira (26) e sábado (27): das 8h às 23h

Domingo (28): das 08h às 23h

Shopping Estação BH

Sexta-feira (26) e sábado (27): das 8h às 23h

Domingo (28): das 10h às 22h

Viashopping Barreiro

Sexta-feira (26) e sábado (27): das 10h às 22h

Domingo (28): das 14h às 20h

ViaBrasil Pampulha

Sexta-feira (26) e sábado (27): das 9h às 21h

Domingo (28): das 9h às 14h

Minas Shopping

Sexta-feira (26) e sábado (27): das 10h às 22h – (horário facultativo para lojas das 8h às 23h)

Domingo (28): das 10 às 22h (horário facultativo para lojas)



Del Rey

Sexta-feira (26) e sábado (27): das 6h às 23h

Domingo (28): das 12h às 21h



BH Shopping

Sexta-feira (26) e sábado (27): das 10h às 23h

Domingo (28): das 14h às 20h (horário normal)

DiamondMall

Sexta-feira (26) e sábado (27): das 10h às 23h

Domingo (28): horário normal, das 14h às 20h

Pátio Savassi

Sexta-feira (26) e sábado (27): das 10h às 23h

Domingo (28): horário normal, das 14h às 20h

Horário especial no metrô

O metrô de Belo Horizonte também vai funcionar em horário especial entre sexta-feira (26) e domingo (28), para atender a demanda de consumidores que irão às compras em ao menos três shoppings da capital. As estações Vilarinho, Minas Shopping e Santa Efigênia vão funcionar até às 23h30 com as bilheterias abertas. Estas são as únicas três estações que dão acesso direto a shoppings em BH. Todas as outras estações do sistema estarão abertas apenas para desembarque após às 23h.



