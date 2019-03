Teve início às 16h em ponto desta segunda-feira (25) o simulado de rompimento de barragem para treinamento dos moradores de Barão de Cocais, na região Central do Estado. A partir do horário combinado, as sirenes foram acionadas e carros de som passaram pelas ruas do município orientando a população que estão na área de risco sobre os locais para onde eles deveriam ir após deixarem suas casas. A simulação foi maracada para esta tarde após a elevação para nível 3 de risco - quando há risco iminente de rompimento - da barragem Sul Superior, da mina Gongo Soco, na noite da última sexta-feira (22).

O prefeito da cidade, Décio Geraldo dos Santos (PV), está acompanhando os trabalhos no ponto de encontro 1, onde há um maior número de pessoas previstas. "Ainda não temos nenhum número, mas o que deu para perceber é que a população realmente aderiu, viu a necessidade de passar por esse treinamento. A primeira avaliação é que foi muito legal. E esse simulado é para isso, para vermos as dificuldades e termos como consertar antes de qualquer emergência. Por exemplo, vimos que precisamos melhorar a mensagem do carro de som, que ficou pouco audível", argumenta.

Santos diz ainda ter conversado diretamente com o coordenador da Defesa Civil Estadual, tenente-coronel Flávio Godinho, e dito que não admite nenhuma morte na cidade dele. "Estamos caminhando para isso, mas ele (tenente-coronel) me garantiu que só sairá de Barão de Cocais depois que todas as pessoas estiverem treinadas e aptas para sobreviver em caso de uma tragédia", finalizou o prefeito.

A população é orientada por agentes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, além de técnicos da Defesa Civil. No domingo (24), o tenente-coronel Flávio Godinho, coordenador da Defesa Civil Estadual, explicou como funcionaria a simulação. "A nossa intenção é que, com até 30 minutos, nós consigamos tirar todo mundo. O tempo previsto para que os resíduos cheguem às áreas onde há pessoas morando é de 1h12", pontuou o tenente-coronel Flávio Godinho.

Durante o processo, foram fechadas as vias de acesso à cidade. Policiais rodoviários foram orientados a deixar, somente, que veículos saiam do município. Godinho pediu, entretanto, que as pessoas que participarão do simulado não usem automóveis, pois, segundo ele, podem atrapalhar as viaturas e outros veículos de segurança.

O tenente-coronel acrescenta que aeronaves da PM sobrevoarão a área e ficarão atentas a possíveis saques nas residências vazias. "É uma ação organizada, feita a várias mãos. Teremos sucesso no simulado", garantiu.

Tensão

A cidade da região Central, que já convive com o estado de alerta desde fevereiro, quando mais de 400 pessoas tiveram que deixar suas casas, escutou, na última sexta-feira, sirenes. A barragem Sul Superior, que retém cerca de 4,8 milhões de m³ de rejeitos, passou para o nível 3 de segurança. Isto significa que a estrutura está em risco iminente de ruptura.

Para o simulado, foi feita toda uma preparação pela Defesa Civil de Minas. Além de encontros com os moradores, foram distribuídos pelo menos 5 mil panfletos com horários e instruções à população.

Os pontos de apoio foram divulgados na manhã de domingo, por meio de um mapa interativo elaborado pela Cedec-MG e a Vale, empresa responsável pela mina Gongo Soco.

