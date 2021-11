Belo Horizonte está sob alerta de risco geológico em todas as regiões da cidade até domingo (14). O aviso emitido pela Defesa Civil chama a atenção para áreas ameaçadas por deslizamentos de terra e estruturas que podem ceder devido ao encharcamento do solo provocado pelo volume acumulado de água. A situação é especialmente grave durante o período chuvoso, entre outubro e março.

A temporada de chuvas começou quebrando recordes em Belo Horizonte em 2021. Outubro registrou o maior volume de precipitação desde 2009 - cerca de 130% acima da média histórica para o período. E, em apenas 11 dias de novembro, sete regiões da cidade já registraram mais de 60% do volume de chuvas esperado para o mês inteiro.

De acordo com a Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (Urbel), mais de 1500 moradias estão em áreas de risco geológico na cidade. O levantamento, que foi atualizado pela última vez em 2019, revela que elas estão concentradas em vilas e favelas, onde vivem mais de 370 mil pessoas.

A observação constante da estrutura das construções durante o período chuvoso é uma das medidas de prevenção de acidentes. “Ao perceber alterações como trincas, infiltrações e rachaduras, as pessoas precisam evitar permanecer no local. O risco geológico tem como característica uma evolução abrupta e é difícil perceber o momento em que o acidente vai acontecer”, comenta o subsecretário de Proteção e Defesa Civil, Waldir Figueiredo Vieira.

O subsecretário adverte que o risco de desabamentos não é observado exclusivamente em construções feitas de forma irregular. “Todas as estruturas precisam passar por manutenções periódicas. Muitas vezes o acidente ocorre por obstrução do sistema de drenagem. Do começo do período chuvoso até agora (do início de outubro a 11 de novembro) já registramos 21 desabamentos de muro”, afirma.

A Urbel informa que o morador deve solicitar uma vistoria no imóvel caso perceba alterações indicativas de risco de desabamento ou dano à estrutura. De segunda à sexta-feira, de 8h às 17h, o agendamento é feito pelo telefone 3277-6409, em outros períodos, a vistoria é solicitada à Defesa Civil pelo número 199.

Em casos de risco de acidente iminente, a família é removida da moradia de forma preventiva pela prefeitura. De acordo com o Programa Estrutural em Área de Risco (PEAR), até o dia 10 de outubro 161 famílias já tiveram de abandonar temporariamente o local onde vivem neste ano.

