Subiu para 17 o número de casos suspeitos do novo coronavírus em Minas, segundo balanço do Ministério da Saúde, divulgado nesta sexta-feira (28). Em todo o Brasil, são 182 notificações para a doença sob análise e acompanhamento. Até agora, 71 casos já foram descartados e um foi confirmado em São Paulo.

Além dos 17 registros em Minas, as notificações estão concentradas nos estados de São Paulo (66), Rio Grande do Sul (27), Rio de Janeiro (19), Bahia (9), Santa Catarina (9), Ceará (6), Pernambuco (5), Paraná (5), Distrito Federal (5), Goiás (5), Rio Grande do Norte (3), Mato Grosso do Sul (2), Espírito Santo (2), Paraíba (1) e Alagoas (1).

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) ainda não divulgou balanço nesta sexta incorporando os 12 novos casos. Até essa quinta-feira (27), eram cinco enfermos em acompanhamento, sendo três em Belo Horizonte, um em Juiz de Fora, na Zona da Mata, e outro em Montes Claros, no Norte do Estado. Entre os 12 novos registros podem estar uma vítima de Alfenas, no Sul de Minas, e outra de Viçosa, na Zona da Mata. Ambas cidades informaram nesta sexta-feira à SES-MG que monitoram os pacientes.



A paciente de Viçosa retornou esta semana de uma viagem à Tailândia, país que também registrou casos da doença. A Secretaria Municipal de Saúde da cidade informou que a mulher tem sintomas leves, parecidos com o coronavírus, e foi levada ao Hospital São Sebastião, onde está sendo acompanhada.

Ela ficará em observação até o próximo domingo (1º) e será levada para isolamento em casa, caso haja melhora no quadro clínico. Os exames da paciente foram encaminhados à Fundação Ezequiel Dias (Funed), em BH, e à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, para testes de Covid-19.

Já o caso de Alfenas envolve uma mulher que chegou da Itália no último dia 19. O país europeu teve explosão de casos este mês, com 17 mortos e 66 infectados. A Secretaria Municipal de Saúde do município informou que a paciente está na Santa Casa de Misericórdia da cidade, mas que solicitou a transferência dela ao Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre, também no Sul de Minas, referência em infectologia.

A secretaria informou que a mulher estava viajando pela Itália exatamente no período em que o surto cresceu no país. Por isso, a atenção foi redobrada pelas equipes de saúde. O quadro, contudo, é considerado estável. Ela ficará por 14 dias, período de incubação do vírus, em observação.

Campanha publicitária

Durante coletiva desta sexta, o Ministério da Saúde informou que realizará uma campanha publicitária para reduzir o risco de transmissão do novo coronavírus. Segundo a pasta, o foco da ação será nos hábitos de higiene e nas precauções sobre contato físico entre as pessoas.

O custo previsto da ação é de R$ 10 milhões e será veiculado em Internet, rádio e televisão. A campanha já começa a ser veiculada nesta sexta-feira (29).

Aumento na fiscalização

Os dados repassados pelas Secretarias Estaduais de Saúde até esta sexta demonstram o aumento da sensibilidade da vigilância da rede pública de saúde devido à inclusão de 15 países, além da China, que apresentam transmissão ativa do coronavírus. No total, 16 estados informaram o Ministério da Saúde sobre os casos suspeitos.

Com esta mudança, os critérios para a definição de caso suspeito enquadram agora, as pessoas que apresentarem febre e mais um sintoma gripal, como tosse ou falta de ar e tiveram passagem pela Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália, Malásia, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Tailândia, Vietnã e Camboja, além da China, nos últimos 14 dias.

Segundo o Ministério da Saúde, todas as notificações de casos suspeitos no país foram recebidas, avaliadas e discutidas com especialistas da Pasta, caso a caso, junto com as autoridades de saúde dos estados e municípios. Esses descartes aconteceram principalmente por causa do resultado positivo para outros vírus respiratórios.

Precauções

Para evitar a proliferação do vírus, o Ministério da Saúde recomenda medidas básicas de higiene, como lavar as mãos com água e sabão, utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo. Evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas.

Para manter a população informada a respeito do novo coronavírus, o Ministério da Saúde atualiza diariamente, os dados na Plataforma IVIS, com números de casos descartados e suspeitos, além das definições desses casos e eventuais mudanças que ocorrerem em relação a situação epidemiológica.



