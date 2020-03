Em 24 horas, subiu de 38 para 55 o número de pessoas infectadas com o novo coronavírus em Minas, de acordo com novo balanço divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde neste sábado (21). Em Belo Horizonte, agora são 30 casos confirmados, contra 20 do relatório dessa sexta (20).

O número de investigados também aumentou expressivamente, passando de 4.193 para 5.751 em todo o Estado.

A forma comunitária da doença, em que não há forma de descobrir a origem da transmissão, é responsável por 3,7% dos casos confirmados. Os "importados" (de pessoas que viajaram ao exterior) ainda são maioria: 31,4%. E há também a "local", em que é possível saber a fonte da transmissão, com 7,41% dos casos.

A maior parte dos doentes, segundo a secretaria, tem entre 30 e 59 anos, representando 69,2% dos casos.

Os números da SES são diferentes do que foi divulgado na tarde deste sábado pelo Ministério da Saúde, em que Minas aparece com 38 casos confirmados, devido ao boletim federal ser atualizado com dados do dia anterior do boletim estadual.