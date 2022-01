O céu cheio de nuvens escuras é sinal de alerta para muita gente que vive em áreas de risco. Com as chuvas constantes das últimas semanas, o solo ainda está muito encharcado.

Em todas as regiões da capital, o acumulado de chuva já superou a média climatológica de janeiro, que é de 329,1 mm. E, na regional Oeste, já choveu mais do que o dobro esperado para todo o mês de janeiro.

ACUMULADO DE CHUVAS (mm) em JANEIRO até 17h25 do dia 30:



Barreiro: 574,0 (174%)

Centro Sul: 617,4 (188%)

Leste: 524,6 (159%)

Nordeste: 426,0 (129%)

Noroeste: 467,8 (142%)

Norte: 396,4 (120%)

Oeste: 674,6 (205%)

Pampulha: 423,2 (129%)

Venda Nova: 379,4 (115%)



Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte

E, com a previsão de pancadas de chuvas nesta segunda (31), a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, neste domingo (30), uma atualização sobre risco geológico.

O alerta moderado é apenas para a região Leste da capital vale até a próxima quarta-feira (2).

Moradores da regional Leste devem ficar atentos a sinais de deslizamentos ou desabamentos Moradores da regional Leste devem ficar atentos a sinais de deslizamentos ou desabamentos

A Defesa Civil recomenda atenção ao grau de saturação do solo, sinais construtivos como rachaduras e desprendimento de revestimento, além de cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Veja as principais orientações:

- Coloque calha no telhado da sua casa.

- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d'água.

- Não jogue lixo ou entulho na encosta.

- Não despeje esgoto nos barrancos.

Fique atentos aos sinais de risco de deslizamentos:

- Trinca nas paredes.

- Água empoçando no quintal.

- Portas e janelas emperrando.

- Rachaduras no solo.

- Água minando da base do barranco.

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS.

Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.



