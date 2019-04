A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou nesta quinta-feira (25) a decisão individual do ministro Nefi Cordeiro, que mandou soltar oito empregados da mineradora Vale, presos no âmbito das investigações do rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Na decisão, os ministros entenderam que a prisão dos investigados, determinada pela Justiça de Minas Gerais, foi ilegal e não houve fundamentação. Os funcionários estavam envolvidos na segurança e estabilidade da barragem da Mina do Córrego do Feijão, que se rompeu em 25 de janeiro deste ano.



