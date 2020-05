Pouco mais de um mês após a habilitação de 19 laboratórios para processar exames de síndrome respiratória grave, Minas Gerais ainda sofre com a subnotificação dos casos de Covid-19. A expectativa era analisar 1,8 mil exames por dia, mas hoje são, em média, 239 a cada 24 horas. Se todos os 91.618 mineiros com sintomas da doença fossem testados, nesse ritmo, os diagnósticos de todos eles só seriam conhecidos daqui a 11 meses.

Até agora, apenas quatro unidades, capitaneadas pela Fundação Ezequiel Dias (Funed), fazem as análises. De 12 de março até a última terça-feira, elas disponibilizaram, ao todo, 12.040 resultados das 14.872 amostras recebidas – número aquém das notificações suspeitas no território.

Na quinta-feira passada, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) anunciou que o laboratório da Universidade Federal dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha já estava em condições de iniciar o processamento. Porém, até ontem, a pasta não informou se já estava em funcionamento.<EM><QA0>



Combate prejudicado

A falta de testagem da população e o diagnóstico considerado demorado dificultam a adoção de medidas de combate ao novo coronavírus, alertam especialistas.

Até mesmo a quarentena poderia ser melhor flexibilizada caso as autoridades tivessem em mãos um mapeamento das pessoas já contaminadas.

“Quanto mais exames forem feitos, mais fácil será a contenção do vírus, mais rápido finalizada a epidemia e menos necessário seria o isolamento social. Com a testagem de todos é possível andar no escuro com uma boa lanterna, que pode apontar caminhos a serem seguidos. Mas o que vivemos hoje é uma grande escuridão”, destaca o infectologista Unaí Tupinambás.

O médico afirma que tanto a prefeitura da capital, que concentra o maior número de casos confirmados conforme boletim da SES, quanto o governo do Estado têm se esforçado para aumentar a capacidade de realização de exames.

“Há um número considerável de pessoas com suspeita da doença. É preciso limpar essa fila e testar quem está chegando”, frisa o especialista, que também faz parte do comitê de enfrentamento à Covid-19 criado em BH.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que os resultados dos exames “têm levado de 48 a 72h para serem concluídos, o que é considerado um padrão efetivo para esse tipo de teste”. “A SES adotou como critério a notificação de todo quadro de síndrome respiratória como suspeito para a Covid-19. A medida, em termos epidemiológicos, permite que se possa ter um marcador da evolução do vírus, fazendo com que se tenha atenção a um município ou região de saúde, conforme o caso”.