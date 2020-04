Um suboficial da Aeronáutica foi indiciado pelo incêndio criminoso ocorrido no dia 15 de março, em Barbacena, no Campo das Vertentes, que provocou a morte de duas pessoas – uma criança de 4 anos e o pai dela, que morreu no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, no último domingo (12). O suspeito já estava preso preventivamente há um mês.

De acordo com a Polícia Civil, laudo pericial, imagens do circuito de segurança e depoimentos de testemunhas apontaram a possível autoria do crime, que teria como principal motivação a violência doméstica, já que a ex-mulher do suspeito mora no edifício.

Após a missa de sétimo dia do jornalista Thiago Faria de Pupo Nogueira, que teve de ser transferido a Belo Horizonte devido à gravidade das queimaduras, a Polícia Civil irá pedir à família a certidão de óbito para informar a Justiça. A partir disso, o suspeito passará a responder por dois homicídios consumados e homicídios tentados em relação aos demais moradores, além de danos qualificados e crime de incêndio. Sete veículos ficaram destruídos e três apartamentos foram afetados.

