A equipe de uma empresa contratada pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) esteve na manhã deste sábado (26) no vertedouro da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, onde uma explosão em uma galeria deixou cinco operários feridos nessa sexta-feira (25). O objetivo, agora, é evitar novos incidentes.

O procedimento, realizado com apoio do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres (BEMAD) do Corpo de Bombeiros, vai inundar a "tulipa" (local onde aconteceu o acidente) para expulsar possíveis gases existentes no local através do escoamento da água do sistema de captação.

Feridos em estado gravíssimo

Dos operários feridos no acidente, três foram encaminhados ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII e, segundo o último boletim médico divulgado pela instituição, os três estão em estado gravíssimo clinicamente instáveis. As vítimas têm 43, 47 e 56 anos e, segundo informou a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smobi), usavam equipamentos de proteção individual no momento da explosão. Os outros dois sofreram ferimentos leves e foram atendidos no local.

Acidente

A explosão que deixou os trabalhadores feridos aconteceu no fim da manhã dessa sexta-feira enquanto uma obra era executada no vertedouro da Lagoa da Pampulha. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas trabalhavam em uma estrutura, que tem aproximadamente 20 metros de profundidade, no cruzamento das avenidas Pedro I e Antônio Carlos, quando aconteceu o acidente.

Somente a perícia da Polícia Civil poderá apontar a causa da explosão. A obra que estava sendo feita era para recuperação da estrutura do vertedouro, e os funcionários estavam na tulipa da estrutura, informou a Smobi. O tenente Leandro Gomes, do Corpo de Bombeiros, informou que no local não passa gasoduto.

