A pandemia do novo coronavírus levou algumas redes de supermercados a anunciarem mudanças no atendimento aos clientes, principalmente os que estão mais vulneráveis ao vírus, como os idosos. O objetivo é proteger funcionários e consumidores da doença.

Segundo a Associação Mineira de Supermercados (AMIS), o Verdemar, em Belo Horizontes, e a rede ABC, de Divinópolis, no Centro-Oeste do Estado já reservam horário para clientes acima de 60 anos.

No Verdemar, a partir desta sexta-feira (20), os clientes com mais de 60 anos terão exclusividade na primeira hora de funcionamento das lojas do Diamond Mall, São Pedro, Raja Gabáglia, Luxemburgo e Cidade Nova.

De segunda a sexta, das 6h às 7h eno domingo, das 7h às 8h, nessas unidades os idosos encontrarão os corredores mais livres, além de pontos de contato ainda mais higienizados. "O Verdemar reitera, porém, que a recomendação é que as pessoas do grupo de risco, que inclui a população com idade superior a 60 anos, evitem sair de casa, deixando a tarefa de fazer compras para seus filhos, netos e amigos".

A rede informou que o horário de funcionamento especial é válido por tempo indeterminado.

No ABC o horário exclusivo já está valendo entre 7h e 8h. "Essa medida é para evitarmos a exposção das pssoas do grupo idoso de risco com o público geral".

Higienização

Conforme a Amis, os supermercados têm feito esforços para assegurar os cuidados necessários contra a codiv-19 e orientou as empresas a reforçar a higienização dos carrinhos e demais equipamentos mais usados pelo público como caixas, terminais de cartões de pagamento e balanças.