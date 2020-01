Os exames realizados em amostras colhidas pela Polícia Civil na fábrica da empresa Backer, na última quinta-feira (9), indicaram a presença de dietilenoglicol e monoetilenoglicol. As amostras foram retiradas do tanque de resfriamento. Em amostras de sangue de quatro pacientes, foi detectada a substância tóxica. A informação foi divulgada pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (13).

Até o momento, 11 casos são investigados pela força tarefa criada para tratar de vítimas da síndrome nefroneural, possivelmente provocada por intoxicação de dietileglicol presente em garrafas da cerveja Belorizontina. Um deles, morador de Ubá, na Zona da Mata, morreu em Juiz de Fora, onde estava internado, depois de passar o Natal na casa da filha, no bairro Buritis, em Belo Horizonte,

Uma das suspeitas é que a doença esteja relacionada a uma contaminação da cerveja e a hipótese de sabotagem não está descartada. Além dos dois lotes divulgados pela polícia na última quinta-feira ("L1 1348" e "L2 1348"), em mais um foi constatada a presença de dietilenoglicol. Trata-se do lote "L21354".

A garrafa analisada havia sido recolhida pelo Ministério da Agricultura dentro da fábrica na quinta-feira e passada para a PC. O material foi levado primeiramente a Brasília, no sábado (11), para um teste de carbonatação, para atestar que não houve violação da garrafa. Posteriormente, foi feita uma análise que indicou positividade para dietilenoglicol e monoetilenoglicol. A garrafa tinha rótulo da marca Capixaba, cujo conteúdo é o mesmo da Belorizontina.

De acordo com a Polícia Civil, tanto dietilenoglicol quanto monoglicol podem provocar intoxicação. Segundo a Backer, o dietilenoglicol "não faz parte de nenhuma etapa do processo de fabricação de seus produtos, inclusive da Belorizontina". Mas a empresa utiliza o monoglicol no processo de produção e a nota fical de compra dessa substância foi apresentada aos investigadores.

A Polícia Civil explicou ainda que os lotes "L1 1348" e "L2 1348" foram entregues especificamente para uma grande rede de supermercados, que vendeu a Belorizontina com preços convidativos, visando Black Friday e festas de fim de ano. Houve uma grande entrega de garrafas desses lotes não somente na loja do Buritis, mas também em unidades de Nova Lima, Lourdes, Cidade Nova e avenida Afonso Pena.

De acordo com o delegado Flávio Grossi, responsável pelo inquérito, os casos analisados não aconteceram apenas no bairro Buritis e a janela de contaminação aconteceu especialmente entre a segunda quinzena de novembro e a primeira quinzena de dezembro.

A investigação epidemiológica que é conduzida pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde, foi ampliada para novembro, o que significa ir além das ocorrências recentes de pacientes internados com sintomas do problema. A ampliação é uma medida de precaução. O objetivo é descobrir se houve, em meses anteriores, casos semelhantes, e se as supostas vítimas teriam consumido a cerveja da Backer.

* Com Juliana Baeta.

