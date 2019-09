Um homem que estava sendo procurado pela polícia por suspeita de ter abusado sexualmente das sobrinhas, em Montes Claros, no Norte de Minas, sofreu uma tentativa de linchamento na manhã desta terça-feira (10). O jovem de 23 anos sofreu várias agressões de moradores do bairro Canelas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu o suspeito, que foi encaminhado à Santa Casa de Montes Claros com traumas, cortes e hematomas na cabeça. Ele permanece hospitalizado.

A Polícia Civil abriu um inquérito sobre os possíveis estupros e a equipe da Delegacia da Mulher tentou encontrar o suspeito nesta segunda-feira (9), mas não conseguiu. Até o momento, não há informação de abertura de investigação sobre o caso de tentativa de linchamento. Ninguém foi preso pelas agressões ao suspeito.

O caso

O rapaz é suspeito de abusar de três sobrinhas, duas de 8 e uma de 11 anos. A denúncia foi feita pela mãe das vítimas neste domingo (8). A mulher acionou os militares e informou que o suspeito teria acariciado as partes íntimas das filhas gêmeas, de 8 anos.

A outra filha, de 11, flagrou o tio com as duas irmãs e gritou. Ao ser visto pela sobrinha, o rapaz saiu correndo pelos fundos do imóvel. Ainda segundo as informações do boletim de ocorrência, a menina de 11 anos também falou que havia sido violentada anteriormente pelo tio.

As crianças confirmaram as versões apresentadas pela mãe delas e ainda contaram que o tio as ameaçava de morte, caso contassem algo para os pais.

