Um homem, de 40 anos, suspeito de abusar sexualmente da enteada, de 11 anos, foi preso na última terça-feira (17) em Itacarambi, Norte de Minas. A mãe da vítima também foi encaminhada ao sistema prisional pois, segundo as investigações, tinha conhecimento do crime e nada fez.

De acordo com a Polícia Civil, a criança teria contado a um parente que estava sendo abusada pelo padrasto e que a genitora sabia de tudo. A menor ainda completou que foi ameaçada pela mãe para que não engravidasse do homem. A perícia médica constatou o estupro.

Em depoimento, a mãe, de 38 anos, teria confirmado que sabia dos abusos. Pela gravidade dos fatos, foi solicitada a prisão temporária do casal. De acordo com a corporação, no cumprimento do mandado, eles estavam em casas separadas, pois o homem tinha contra si uma medida protetiva, expedida por ter agredido a esposa dias antes do ocorrido.

A vítima encontra-se sob os cuidados da avó materna.

Leia mais:

PBH estuda obrigar servidores públicos a se vacinarem contra a Covid-19 na capital

Homem é preso após tentar matar morador de rua a pauladas por ciúmes no Centro de BH

Dono da Precisa se nega a responder todas as perguntas na CPI da Pandemia